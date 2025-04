Adolfo 'Bofo' Bautista , emblemático ex jugador de Chivas y campeón en el Apertura 2006, habló en Faitelson sin Censura con David Faitelson, analista de TUDN, sobre uno de los temas más recurrentes en los medios de comunicación: si los jugadores del club son fiesteros .

A pregunta expresa de Faitelson sobre qué tan real es la fama de un vestidor de Chivas " desmadroso , borracho , de que aparecían en lugares nocturnos" el jugador no titubeó en su respuesta.

"El jugador desde que es profesional ya sabe lo que tiene que hacer , soy profesional, bueno, tengo que cuidarme, alimentarme bien, descansar para rendir, el jugador que no hace eso tarde o temprano termina saliendo. Ya no compites, por eso a veces eso es un mito. Si lo han hecho, pues dónde están esos jugadores", explicó determinante.

Para el Bofo, que anotó el gol del triunfo ante Toluca en la final del Apertura 2006, el problema de la institución no radica en la indisciplina , si no va más allá.

"Para mí el problema no es la indisciplina, para mí es no tener identidad de lo que juegan. No llega un entrenador y dice hay que jugar así. Salir jugando desde atrás, llegar, definir", explicó.