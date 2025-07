Cruz Azul se mantiene a la expectativa del fichaje por el delantero Luka Jovic , quien no ha tomado la decisión de cerrar el acuerdo con el club de la Liga MX .

Adrián Esparza , Insider de TUDN , nos reveló información importante sobre las negociaciones que se han mantenido con el delantero, las cuales no se han cerrado por completo.

El pero para este trato fue que Cruz Azul se tardó en abrir el espacio al no acomodar a Giorgos Giakoumakis en otro equipo .

Cruz Azul no pierde la esperanza de traerlo, pero no cierran la puerta a otro prospecto. Por último, nuestro Insider comentó que si tienen como prioridad acomodar a Giakoumakis y a Gabriel ‘Toro’ Fernández con quienes no hay una buena relación.