“Este equipo fue hecho para ello, muchos jugadores no han dado el do de pecho, pero ya han comenzado a despertar. Antuna no es lo que estaba siendo en la Selección pero va levantando mucho, no va a tener a Macías, a Vega, ojalá pueda tener a alguno de ellos. No hay pretextos, Los 11 que salgan se tienen que partir la madre, bien partida, a lo mejor la gente los va a aplaudir porque lucharon pero fue mejor el América, o viceversa”.