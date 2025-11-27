Video "No hay tiempo de lamentarse o llorar", la dura crítica de Gorriarán en Tigres

El mediocampista Fernando Gorriarán habló tras la goleada de Tijuana a Tigres por 3-0 en la Ida de Cuartos de Final de la Liguilla Apertura 2025 de la Liga MX.

Tras su regreso a la ciudad de Monterrey este jueves, el sudamericano atendió a los medios de comunicación, para dar impresiones de lo acontecido en el Estadio Caliente.

"Fue un golpe duro, lo tenemos claro, no fuimos el Tigres que fue a largo del semestre, ahora hay que hacer autocrítica puertas hacia adentro, sabemos que cometimos tres errores que nos costaron caro, tuvieron una contundencia muy grande el equipo rival.

"La ilusión y el compromiso de dar la vuelta a la serie con nuestra gente el sábado es muy grande, el equipo ya está mentalizado lo que va a ser el partido del sábado que es de vida o muerte, a matar o morir y sin duda que con nuestra gente vamos a tener un gran apoyo".

SIN TIEMPO DE LAMENTACIONES



Gorriarán afirmó que para el partido de Vuelta no queda más que pasar la página, sin tiempo para llorar por el resultado ante Tijuana.

"Golpeado, no hay tiempo de lamentarse o llorar, no fuimos el Tigres del semestre, pero tenemos la ilusión de revertir la historia, este equipo se ha caracterizado por dar vuelta a este tipo de serie, a esta clase de partidos, será una linda oportunidad para crecer como equipo, demostrar a la gente que puede confiar en nosotros.

"Estamos dolidos como la gente, los entendemos, lo que pasó no es la realidad del equipo, como la gente está ilusionado, este plantel tiene compromiso para dejar el alma y regalarle alegría a la gente".