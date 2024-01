Fan de Rayados narra momento en que atropellan seguidores del Monterrey

La misma persona contó que no hubo ninguna bronca entre los aficioanos de ambos equipos o algo que incitara a la insólita reacción de quien manejaba la camioneta.

“No hay ninguna bronca, porque puedes preguntar a la gente, y hay mucha gente que trabaja aquí, que vende souvenirs, vende comida, tacos incluso ahí está el taxista y le puedes preguntar que no había ninguna bronca. Es fácil si lo quieren buscar o tienen alguna duda. Toda la gente estaba ahí donde está el carro amarillo o sea no había ningún problema de nada, la gente de Santos estaba muy retirada que aquí se ve que son como 500 metros, entonces no había ningún problema”, aseguró.