EXCLUSIVA | De Menotti a La Volpe: “Ha sido un profesional auténtico”

Puso punto final a su carrera como técnico y se llevó los elogios de su maestro. Ricardo La Volpe marcó época en su andar por los banquillos, por eso, César Luis Menotti, con gran cariño, reconoció la capacidad y ardua preparación del Bigotón para lograr las metas que se propuso.

“Tenemos una relación afectiva, fue jugador mío en la selección argentina; ha jugado conmigo de entrenador y también en México en el principio de su carrera cuando él soñaba ser entrenador. Trabajó mucho y se preparó, me acuerdo que me invitaba a su casa a ver videos del Milan de Arrigo Sacchi, discutíamos de futbol, ha sido un profesional auténtico, un entrenador con toda la carrera de aprendizaje, no fue casualidad que La Volpe entrenó, porque hay entrenadores que entrenan porque jugaron al futbol”, contó a TUDN.

En el Mundial de Argentina 78 el ‘Flaco’ Menotti llevó a La Volpe como uno de los tres arqueros del equipo que ganó la Copa ante Holanda con un memorable 3-1 en el Estadio Monumental, de Buenos Aires. Lo conoce de sobra como futbolista y entrenador.



El histórico técnico de la albiceleste, Barcelona, Atlético de Madrid, entre otros, recordó cuándo se dio cuenta que Ricardo La Volpe estaba hecho para ser estratega.

“Yo vi la vocación de él cuando fui a México a dirigir la selección, por todo lo que estudiaba. Siempre fue de participar en opiniones; cuando ya no era futbolista tenía una gran vocación y tenía el sueño de dirigir la selección mexicana, dirigió Boca, la selección y otros equipos. Todo lo hizo estudiando y preparándose”.

De igual manera, Menotti quitó peso a las críticas que recibió La Volpe por excluir a Hugo Sánchez de su once ideal, destacó que como técnico no se descalifica a nadie, solo reparan en gustos. César Luis tuvo que optar por no llevar a Maradona al Mundial 78 y fue campeón.

“Esto no quiere decir que yo contradiga a La Volpe, se es entrenador y a uno le gustan diferentes tipos de jugadores, eso no quiere decir que La Volpe lo descalifique, le han dado a elegir; por ahí yo dejo afuera a un gran jugador y pongo al que me gusta en un imaginario, pero nadie puede discutir la trayectoria de Hugo Sánchez”, concluyó.