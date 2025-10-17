Video Y no es mexicano: El plan de Óliver Torres para mejorar el futbol en México

Óliver Torres concedió entrevista a TUDN donde pidió paciencia a Anthony Martial como refuerzo de Rayados, pero también tuvo palabras sobre otros temas.

En conversación con Diego Medina, el mediocampista español fue cuestionado sobre si existe un tanto la falta de disciplina o profesionalismo por parte del jugador mexicano.

"La diferencia de la disciplina es que nosotros cuando éramos jóvenes sí que teníamos como una educación futbolística desde las Fuerzas Básicas, y creo que ese proceso ha cambiado muchísimo en hace unos años aquí en México.

"Lo que quiero decir con esto es que las nuevas generaciones de jugadores mexicanos, Iker, César Garza, Bustos, Gilberto Mora también me han comentado que es así, tienen ya una mentalidad de una disciplina mucho mayor", comentó el español.

Óliver Torres, sorprendió con su respuesta, al tiempo de que lanzó un buen augurio para un futuro tanto para la Liga MX como la Selección Mexicana, esto de cara a la preparación que se tendrá para el Mundial 2026.

"Con la llegada nuestra, de todos los entrenadores o gente que trabaja también de fuera, en la fuerza básica están trabajando mejor, y estoy seguro de que de que en un futuro muy cercano México va a ser una potencia, porque creo que tienen un talento, tienen un hambre y tienen unas condiciones para poder brillar, únicas.