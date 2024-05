Eugenio Derbez, actor mexicano y fiel aficionado de Cruz Azul, publicó un mensaje dedicado a todos los mexicanos previo a la Final de vuelta de la Liga MX ante el América.

Previo al inicio del partido en el Estadio Azteca, el actor reveló un video asegurando que en los últimos días fue “atacado, insultado, agredido y amenazado” por otro video que posteó y, que en un principio, se pensaba era en el que invitó a los mexicanos a votar el próximo 2 de junio para elegir al nuevo presidente de México.

“Este mensaje es para todos mis compatriotas mexicanos, para los que piensan como yo y para los que no piensan igual que yo, porque se vale pensar diferente, es sano pensar diferente, lo que no está bien es atacar, dividir, agredir, solo porque alguien no piensa igual que tú”, comienza diciendo Eugenio Derbez.

“Hace unos días subí un video con mi opinión y debo de confesar que me dio mucho gusto que la mayoría de la gente me apoyó y me felicitó por decir lo que pienso, pero también no faltaron los que me atacaron, me insultaron, me agredieron y me amenazaron, y todo por pensar diferente”, agregó.

Sin embargo, segundos después, el actor aclaró, fiel a su estilo humorístico, que el video por el que fue atacado era por expresar su apoyo a Cruz Azul en la Final ante América e invitó a la afición de ambos clubes a ser buenos ganadores y buenos perdedores, sin caer en la violencia.

“Hoy domingo 26 de mayo, ¡el Cruz Azul va a ser campeón!, ¡La Máquina nos va a regalar otra copa, por favor muchachos no la vayan a Cruzazulear!, la afición no puede aguantar llegar a otra Final y no ganar.

“Por favor, si eres americanista, chingón. No pasa nada. No nos odies a los de Cruz Azul, no me agredas por ser del Cruz Azul. Échale porras al América y que simplemente gane el mejor. Si eres del Cruz Azul lo mismo, no tenemos por qué agredir a un americanista. Los mexicanos somos famosos porque nos reímos de todo; si hoy pierde tu equipo ríete, si gana tu equipo, celebra, pero sin agredir”, externó Derbez.

El América sueña lograr el tercer bicampeonato de su historia y levantar la 15 en el Estadio Azteca, mientras que Cruz Azul anhela la décima tres años después de que rompió una maldición de casi 24 años sin ser campeón.

