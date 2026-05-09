Liga MX Buenas y malas noticias en América para enfrentar a Pumas Brian Rodríguez regresa a la alineación de las Águilas, Sebastián Cáceres está en duda y Thiago Espinosa tomará el lugar de Cristian Borja.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video André Jardine presentará estas modificaciones para medirse a Pumas

La alineación del América para enfrentar a Pumas este domingo en Ciudad Universitaria va tomando forma. Tras lo ocurrido en el encuentro de ida el técnico André Jardine define a su 11 titular para medirse a los Universitarios.

Con información del reportero de TUDN, Gibrán Araige, Thiago Espinosa tomará el sitio de su compañero Cristian Borja, quien sufrió lesión muscular y podría perderse lo que resta de la Liguilla, poniendo en predicamento su participación en la Copa del Mundo, con la selección de Colombia.

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La buena noticia será el regreso de Brian Rodríguez, quien se contempla será titular ante los Universitarios, tras superar molestias que lo alejaron del compromiso de ida en el estadio Banorte.

Sebastián Cáceres en el limbo

Sebastián Cáceres va a concentrar con el equipo para definir si juega, aunque luce complicado y si lo hace tendría que ser con máscara debido a las fracturas que sufrió por el impacto de cabezas, que provocó su salida del partido.

Será horas antes del compromiso si el jugador uruguayo puede tomar parte del compromiso.