    Pumas UNAM

    Efraín Juárez vuelve a ser protagonista: "Siempre hay detractores"

    El técnico de los Pumas vuelve a ser protagonista al afirmar que existen detractores, pero que se mantiene tranquilo.

    Por:Erick Morales Baca
    Lograr llevarse un empate 2-2 de visita al Atlas dejó tranquilo al director técnico de Pumas, Efraín Juárez, quien se dijo tranquilo con la reacción del equipo después de sufrir una goleada ante San Diego a media semana.

    "El equipo cree, por 20 minutos malos el martes, le gusta estar tranquilo, estar consiente, obviamente siempre hay detractores, que es normal, pero estoy tranquilo y contento con la reacción después de un partido complicado el martes".

    Sobre verse empatados en el último minuto por los rojinegros, el estratega de los universitarios advirtió que compitieron ante uno de los mejores equipos del Clausura 2026.

    " Competimos con el tercer lugar, porque estaba en el tercer lugar, y que te empate el partido en el último minuto ayuda mucho con la reacción".

    Finalmente, Efraín Juárez reiteró que a pesar de lo que se dice, Pumas mantiene paso invicto en la Liga MX y tiene la o portunidad de remontar en casa ante el San Diego en la Concacaf Champions Cup.

    " Hoy puedo decir que seguimos invictos, que tenemos un partido en casa para remontar el martes y la realidad es que es de esas cosas externas que no puedo controlarla, lo que puedo controlar es adentro con los jugadores y hoy mis jugadores me demostraron".

    AÚN SIN REPORTE DE JUNINHO

    Al hablar sobre una posible molestia de Juninho que mostró en la cancha, el técnico de Pumas, Efraín Juárez, se mostró confiado en que no será nada de peligro, pero esperarán al informe médico.

    "El tema de Juninho creo que es muscular, sabemos que hay que tratarlo, realmente creo que no hay nada grave o no será nada grave, pero a mi punto de vista, porque realmente no lo sé, estamos esperando el análisis, pero lo que pude platicar salió bien".

