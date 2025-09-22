Video ¡Invaluable! La sorpresa que emocionó a Emilio Azcárraga por el Tricampeonato

Emilio Azcárraga, propietario del Club América, recibió un lujoso detalle para conmemorar el histórico tricampeonato de las Águilas en el futbol mexicano.

Maestros Joyeros, una empresa dedicada a la comercialización de joyas, regaló a Azcárraga un anillo plagado de diamantes que forman el escudo del club en sus peculiares colores y varios detalles que inmortalizan el logro de la institución.

"Una de las piezas que tienen más historia detrás de ella, Emilio Azcárraga Jean recibió un anillo que rememora una de las hazañas más importantes del fútbol mexicano en su existencia. ¿Cuál es tu detalle favorito de este gran anillo?", se lee en la publicación original.

En anillo presume en una de sus caras laterales el rostro del mandamás del club y del otro los tres trofeos del tricampeonato obtenidos en el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Dichos torneos también aparecen en la parte trasera de la base y las 16 estrellas que presentan el número de títulos de América en la Primera División.

De la mano de André Jardine, las Águilas lograron la estrella 14, 15 y 16 e hicieron historia al ser el primer equipo en lograr tres títulos de liga desde que se instauraron los torneos cortos en el Futbol Mexicano.

América repitió como tricampeón en el Futbol Mexicano, la primera vez que lo logró fue en las temporadas 1983-84, 1984-85 y en 1985 en un torneo que se acortó previo al Mundial de México 86.