Debut y gol con dedicatoria al cielo... Montejano y su 'ángel'

“Mucha felicidad, no sé qué decir, solo agradecer a mi familia, a mi mamá que me está viendo desde el cielo, a todos los entrenadores que confiaron en mi y este es el resultado del trabajo.

“No sabría decirte (que le diría a su mamá), la abrazaría y como ella me decía siempre, si me caigo me levanto, y si me vuelvo a caer me levanto otra vez y demostrar que con Dios todo se puede y con la fuerza que me da Dios, ahí esta el reflejo en la cancha y él mmm mando ese ángel en el cielo”, expresó al borde del llanto.