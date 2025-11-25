Video La intrigante razón por la que Chivas podría ser campeón en 2025

Todo está listo para la ronda de Cuartos de Final del Apertura 2025 de Liga MX y los fans de Chivas parecen ilusionarse no solo por contar con el líder de goleo en 'Hormiga' González entre sus filas, sino también por un peculiar dato.

Luego de que se dieran a conocer los peculiares horarios de los partidos de Ida de Cuartos en lo que se jugarán tres juegos el mismo día, siendo el compromiso entre Tijuana y Tigres el más polémico por la hora en la que se disputará, los Chivahermanos recordaron un dato esperanzador.

Resulta que algo similar sucedió el domingo 26 de noviembre en el torneo Apertura 2006 cuando también se disputaron tres juegos de la vuelta de Cuartos de Final.

Chivas ante Cruz Azul fue una de las llaves en dicha fase del torneo y fue el Rebaño el que prevaleció en la serie, pero no solo eso: los de Guadalajara lograron avanzar hasta la Final donde derrotaron a Toluca y se coronaron con su estrella número 11.