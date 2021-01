El COVID-19 y otras pandemias que afectaron a la Liga MX

LA INFLUENZA EN LA LIGA MX

Pero esta no ha sido la única ocasión en la que la historia moderna del deporte ha tenido que enfrentarse a una pandemia, el Torneo Clausura 2009 de la Liga MX se vio afectada por la H1N1, la primera decisión fue jugar a puerta cerrada los compromisos entre Pachuca vs Cruz Azul, Pumas vs Chivas, y América vs Tecos.