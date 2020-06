El amuleto de Moisés Muñoz que tuvo que improvisar ante Atlas

“Simplemente no me sentía tranquilo sin la playera de la Virgen de Guadalupe y pedí a uno de los utileros que se fuera a una papelería cercana, que encontrara una imagen de la Virgen de Guadalupe y se la pusiera a una playera que traía afortunadamente de la pijama, blanca que le corté las mangas.

“(El utilero) llegó con la playera cinco minutos antes de salir al calentamiento, me puse la playera y me puse a jugar. Ese partido lo empatamos contra el Atlas en el Estadio Jalisco y no se perdió y se lo agradezco a la Virgen de Guadalupe el hecho de que no se hala perdido ese partido”.