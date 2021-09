Efectividad de puntos no es garantía de títulos para Solari

En uneve meses que Santiago Solari lleva al frente del América ha logrado una efectivdad del 80 por ciento de los puntos, algo que no ocurría desde hace más de 90 años en el club, hito logrado por el húngaro Berke Jorsel. Sin embargo, el estratega argentino no se confía, pues aseguró que eso no es garantía de títulos por lo que considera que haber conseguido ese rendimiento no es algo realista aunque se dijo orgulloso de poder mantener el buen paso con el equipo de Coapa.