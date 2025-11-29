Domènec Torrent habla del futuro de Sergio Ramos en Monterrey
El técnico de los Rayados es enfático al hablar sobre lo que pasará con el central español al final del Apertura 2025.
Luego de conseguir su boleto a las Semifinales de la Liga MX, tras imponerse al América 3-2 en el global de los Cuartos de Final , el técnico del Monterrey, Domènec Torrent, habló sobre el futuro de Sergio Ramos en el equipo.
"Creo que no toca hablar de esto, y ya ven cómo compite Sergio Ramos, independientemente de que no sé lo que va a pasar, ni conmigo sé lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar, ni los entrenadores ni los jugadores".
Para el estratega de Rayados, actualmente tanto el equipo, como el central español, solamente piensan en las Semifinales y el rival con el que se enfrentarán para buscar arribar a la Final del Futbol Mexicano.
"Está muy centrado, lo vieron hoy, en intentar ganar ese campeonato, pero nosotros y él nos tenemos que centrar en qué va a pasar con el próximo rival, plantear las cosas, quién va a jugar, nos expulsaron a un jugador, entonces es esto lo que me ocupa y me preocupa ahora".
Por su parte, José Antonio 'Tato' Noriega, presidente deportivo de Rayados, tampoco pudo dar nueva información a la afición sobre lo que se espera en el futuro de Sergio Ramos.
"No tenemos ninguna certeza, hemos estado platicado por algún tiempo, no hay alguna comunicación de un lado hacia el otro de nada definitivo, estamos en pláticas".