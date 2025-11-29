"Creo que no toca hablar de esto, y ya ven cómo compite Sergio Ramos, independientemente de que no sé lo que va a pasar, ni conmigo sé lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar, ni los entrenadores ni los jugadores".

Para el estratega de Rayados, actualmente tanto el equipo, como el central español, solamente piensan en las Semifinales y el rival con el que se enfrentarán para buscar arribar a la Final del Futbol Mexicano.

"Está muy centrado, lo vieron hoy, en intentar ganar ese campeonato, pero nosotros y él nos tenemos que centrar en qué va a pasar con el próximo rival, plantear las cosas, quién va a jugar, nos expulsaron a un jugador, entonces es esto lo que me ocupa y me preocupa ahora".

Por su parte, José Antonio 'Tato' Noriega, presidente deportivo de Rayados, tampoco pudo dar nueva información a la afición sobre lo que se espera en el futuro de Sergio Ramos.