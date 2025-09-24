Video Juvenil de América se luce con brutal golazo de tijera

América sub-21 se llevó un categórico triunfo sobre Atlético de San Luis gracias a un golazo de Diego Reyes en los primeros minutos del encuentro correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Fue a los dos minutos del partico cuando el juvenil mexicano se lució con un remate de tijera tras un rechace defensivo para vencer a Gibran Lajud que no tuvo oportunidad de detener el balón.

Y eso no fue todo, ya que 10 minutos más tarde anotó el segundo gol de las Águilas al ganarle un mano a mano al arquero de San Luis.

Con este doblete, Diego Reyes llegó a cuatro goles en el torneo para mantenerse en el top 5 de la tabla de goleo del torneo sub-21 de la Liga MX.

Por América también anotó Francisco García para que las Águilas se quedaron con el triunfo de visita por 2-3 que pone a los Azulcremas en la sexta posición.