    América

    Diego Reyes, juvenil de América, se luce con golazo de tijera en la sub-21

    El juvenil mexicano lideró el triunfo de las Águilas sobre San Luis en las categorías menores.

    Por:
    TUDN.
    Video Juvenil de América se luce con brutal golazo de tijera

    América sub-21 se llevó un categórico triunfo sobre Atlético de San Luis gracias a un golazo de Diego Reyes en los primeros minutos del encuentro correspondiente a la jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX.

    Fue a los dos minutos del partico cuando el juvenil mexicano se lució con un remate de tijera tras un rechace defensivo para vencer a Gibran Lajud que no tuvo oportunidad de detener el balón.

    PUBLICIDAD

    Y eso no fue todo, ya que 10 minutos más tarde anotó el segundo gol de las Águilas al ganarle un mano a mano al arquero de San Luis.

    Con este doblete, Diego Reyes llegó a cuatro goles en el torneo para mantenerse en el top 5 de la tabla de goleo del torneo sub-21 de la Liga MX.

    Por América también anotó Francisco García para que las Águilas se quedaron con el triunfo de visita por 2-3 que pone a los Azulcremas en la sexta posición.

    Video Estrella de la NBA revela su amor por un grande de la Liga MX

    Más sobre América

    1:15
    Juvenil de América se luce con brutal golazo de tijera

    Juvenil de América se luce con brutal golazo de tijera

    7 Historias
    Atlético de San Luis vs. América, partido EN VIVO, Apertura 2025, Liga MX: De lo mejor en la fecha doble
    1 min
    Jugador de Philadelphia 76ers revela su amor por el América

    Jugador de Philadelphia 76ers revela su amor por el América

    2 min
    Horario y dónde ver el Atlético de San Luis vs. América de la Liga MX Apertura 2025

    Horario y dónde ver el Atlético de San Luis vs. América de la Liga MX Apertura 2025

    1 min
    América tuvo este recibimiento en San Luis para enfrentar al Atlético en la Liga MX

    América tuvo este recibimiento en San Luis para enfrentar al Atlético en la Liga MX

    Relacionados:
    AméricaAtlético San Luis

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    El Dentista
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD