Video DT sorprende y abandona a su club de Liga MX

Atlas fue goleado por Pachuca en la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX en su casa, tras finalizar el juego pasó algo inusual, Gonzalo Pineda no salió a la conferencia de prensa.

El domingo pasado Atlas informó a través de un comunicado que quedaba libre el puesto de director técnico del equipo de primera división, Gonzalo Pineda renunció al cargo.

Pineda dejó a los Zorros en la posición 12 de la tabla general tras 4 partidos jugados y con 4 puntos conseguidos, sin ganar un partido como local, en la Leagues Cup cayó en los tres juegos que disputaron, ante Inter Miami, Orlando City y Atlanta United.

Por este motivo los Rojinegros y su directiva ya trabajan para cubrir la plaza de manera eficaz y lo más rápido posible porque el torneo sigue su marcha.

Quieren a un técnico Bicampeón de Liga MX

De acuerdo con información de César Luis Melo, periodista especializado en temas de fichajes, Diego Cocca está en negociaciones con el club rojinegro para ser su nuevo estratega, de cerrarse regresaría a la que fue su casa hace unos años.

Cocca ganó el bicampeonato con Atlas en el Apertura 2021 y Clausura 2022 además del Campeón de Campeones. Eso lo llevó a Tigres, en donde estuvo pocos juegos y llegó a Selección Mexicana donde no le fue tan bien y terminó saliendo.