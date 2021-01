La cancelación del Clausura 2020 obligó a que los partidos que no se jugaron en ese torneo, entregaran "puntos dobles" para el cociente cuando se llevaran a cabo en la cancha que no pudo recibir dicho encuentro.

"Estamos muy dolidos, avergonzados por lo mostrado adentro de la cancha el primer partido y este se mejoró por momentos pero no pudimos sostener esa competitividad y ambición, fue un juego muy parejo, muy chato, nadie sacaba ventaja, ellos con un remate desde lejos se llevaron la victoria, muy dolido por lo hecho por el Atlas y muy dolido por tener cero puntos de los 12 que estaban en juego; tenemos que replantearnos muchas cosas", dijo Diego Cocca .

Aunque Cocca asumió toda la responsabilidad por el mal arranque, no dejó de mencionar que ha habido imponderables que no han sabido sortear.

"No tengo excusas, muy poco lo que mostró mi equipo, estamos avergonzados por la imagen que mostró mi equipo, no jugo una final y si sumamos que en el primer partido a los 40 segundos ya iba perdiendo tampoco jugó una final, yo asumo responsabilidad, soy el principal responsable, con muchísimos inconvenientes, pandemia, lesionados, no tengo excusas, hoy el equipo mostró muy poco", añadió.