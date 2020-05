Diego Abreu acepta interés de Chivas y le gustaría jugar ahí

“La verdad que estoy muy gradecido con ambos cuadros al tenerme en cuenta. Si se me da la oportunidad, claro que sí. Porque Matías (Cendejas) me habló muy bien del club (Chivas), me habló de cómo trabajaban. No es compañero mío, pero me han hablado de Luis Puente, que trabaja muy bien en Chivas, entonces, si me toca, claro que sí iría”.