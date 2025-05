Cuauhtémoc Blanco , exjugador del Club América , tuvo una peculiar entrevista con el 'Shaggy' Martínez , también ex de las Águilas en el podcast del segundo y en donde las Águilas salieron a flote.

"Son épocas, el del 2005, el de Kalusha y Biyik, pero cabrón, ahorita le meten un chingo de lana, aparte, tienen unos pinches jugadores en la banca... antes no era tanto físico, hoy, si no corres, no puedes jugar. Hoy dices ¡ay wey! Estos sí sienten la playera", concluyó.