Cruz Azul vs. Tigres | Horario y dónde ver juego de Ida Semifinales de Liga MX

    La Máquina y los Felinos buscarán dar el primer golpe en Ciudad Universitaria de este cotejo de la antesala de la Final.

    Erick Morales Baca.
    Video ¡Vibrante Semifinal! Así puedes ver Cruz Azul vs. Tigres de Liguilla

    La Fiesta Grande del Futbol Mexicano sigue su curso y ahora entrando en la etapa de Semifinales, donde solamente llegan los equipos más fuertes en busca de llegar al partido en busca del título de Campeón, donde el Estadio Olímpico Universitario será testigo del encuentro de Ida de Cruz Azul vs. Tigres.

    El Cruz Azul llegó a la antesala de la Final tras una sufrida serie de Cuartos de Final ante Chivas, donde por momentos estuvieron cerca de quedar eliminados, pero al final, con un penal fallado de Javier 'Chicharito' Hernández y un golazo de Charly Rodríguez, lograron imponerse 3-2 en el global.

    Por su pare, Tigres, que se llevó un revés en el partido de Ida en La Frontera al caer 3-0 ante el Tijuana, en la Vuelta, en casa, no solo se sobrepuso, sino que le propinó un vapuleada de 5-0 a los Xolos y consiguió con holgura su boleto a las Semifinales.

    Será un duelo de Ida entre Cementeros y Felinos de pronóstico reservado, donde una ventaja abultada en esta ocasión sí podría ser determinante para cualquiera de los dos conjuntos, por lo que no podrás perderte este cotejo que sacará chispas desde el silbatazo inicial.

    HORARIO Y DÓNDE VER CRUZ AZUL VS. TIGRES

    • Cuándo: Miércoles 3 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.
    • Horario: A las 7:00 pm de la Ciudad de México y a las 8:00 pm del Este, 7:00 pm del Centro y 5:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.
    • Dónde ver: En Canal 5, TUDN y ViX en México y por Univision, TUDN, tudn.com, App de TUDN y ViX en los Estados Unidos.

