    Cruz Azul vs. Tigres: Gignac revela secreto EN VIVO para mantenerse al más alto nivel

    El delantero de Tigres rompió la cábala y habló para TUDN minutos previos del inicio del partido de ida de las Semifinales del Apertura 2025.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    André-Pierre Gignac intercambia palabras con los comentaristas de TUDN!

    André-Pierre Gignac, delantero de Tigres, rompió la cábala de no hablar con la prensa instantes previos a un partido y lo hizo esta vez en la transmisión en vivo de TUDN minutos antes del inicio del partido de ida de las Semifinales de la Liga MX Apertura 2025.

    Sobre la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, Gignac se acercó a los comentaristas y analistas de TUDN; Alex de la Rosa, Marc Crosas, David Faitelson y Emanuel Villa, con los que conversó brevemente antes del silbatazo inicial.

    A decir de Alex de la Rosa, pues André-Pierre Gignac no habló de manera directa al micrófono, señaló que el francés suele mandar a su cabeza señales para que su cuerpo sienta que cuenta con 33, 34 años de edad y se lo crea.

    Parte de su secreto para mantener su más alto nivel a los 39 años de edad hasta el juego de ida de las Semifinales del Apertura 2025, pero tendrá 40 años de edad para el juego de vuelta en el Volcán, pues su cumpleaños es el próximo viernes 5 de diciembre, día del sorteo del Mundial 2026.

    Sin embargo, también charló un momento con el hijo de André Marín, quien fuera parte del equipo de TUDN y a quien no le negó palabras antes del silbatazo inicial entre Cruz Azul y Tigres.

    Gignac llegó al futbol mexicano hace 10 años, para el Apertura 2015 y desde entonces suma cinco títulos de Liga MX con Tigres y en el cierre de 2025 busca su sexto título de liga.

