Cruz Azul vs. Pumas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

Video ¡Líder vs. último lugar! Cruz Azul y Pumas se juegan todo en la última jornada

Este sábado 8 de noviembre Cruz Azul se enfrentará a Pumas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, en un partido correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX. Actualmente, La Máquina ocupa la primera posición de la tabla con 35 puntos y un acumulado 10 victorias en la temporada. En su último encuentro, el equipo local logró una victoria, lo que refuerza su posición como líder del torneo.

Por otro lado, Pumas se encuentra en la décima posición con 18 puntos y saldo de cuatro victorias, seis empates y mismo número de derrotas en lo que va de la temporada. En su más reciente partido, también salió victorioso, lo que podría darle un impulso en su búsqueda por mejorar su clasificación.

La diferencia de puntos entre ambos equipos es notable, lo que añade un contexto interesante a este enfrentamiento. Mientras Cruz Azul busca consolidar su liderazgo, Pumas intentará escalar posiciones en la tabla. Para los aficionados que deseen seguir este encuentro, es importante conocer cómo y dónde se televisa el partido. ¡Sigue leyendo para obtener toda la información necesaria!

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO CRUZ AZUL VS. PUMAS DE LA JORNADA 17

Cruz Azul llega al partido con la moral alta tras haberse impuesto a Puebla en su último encuentro, lo que les da confianza y los motiva a seguir en la lucha por los primeros lugares. Por su parte, Pumas también se presenta en un buen momento luego de superar a Tijuana, lo que les permite afrontar este duelo con optimismo y la intención de mantener su racha positiva.

Cuándo es el Cruz Azul vs. Pumas: el juego es el sábado, 8 de noviembre de 2025 en el Cuauhtémoc.

A qué hora es el Cruz Azul vs. Pumas: el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 10:05PM tiempo del Este, 9:05PM tiempo del Centro y 7:05PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Cruz Azul vs. Pumas: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.