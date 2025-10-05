Video Cruz Azul renueva a uno de sus estrellas

Cruz Azul empató 1-1 contra Tigres en la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, pero más allá de rescatar un punto en minutos finales, hubo malas noticias.

La Máquina jugará ante América en la Jornada 13 del campeonato mexicano, mismo que se reanudará tras la Fecha FIFA de octubre, que comenzará en los siguientes días.

Nicolás Larcamón deberá ajustar su planteamiento para enfrentar a las Águilas al tener una sensible baja para este compromiso, que no estaba en el panorama.

Gonzalo Piovi se perderá el partido ante América en Cruz Azul por acumulación de tarjetas amarillas, al sumar cinco amonestaciones en lo que va del torneo.

Las cartulinas amarillas del defensa fueron ante Atlético de San Luis, Toluca, Querétaro, Tijuana y Tigres en lo que va del Apertura 2025.

Las opciones para Larcamón en defensa serán tanto Jesús Orozco Chiquete o el juvenil Jorge Rodarte, para suplir la ausencia de Piovi tras la Fecha FIFA.