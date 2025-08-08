Video Toluca se queda con las ganas: la verdadera razón por la que Jorge Sánchez no llegó

En días pasados se manejó la información sobre una posible transferencia de Cruz Azul a Toluca para reforzar la defensa de los Diablos Rojos tras el campeonato del Clausura 2025.

Este día se dio a conocer que Jorge Sánchez, pretendido por el conjunto escarlata, no saldrá de Cruz Azul, ya que la directiva no accedió a la oferta que recibió y el jugador decidió quedarse en el equipo de La Noria, explicó Adrián Esparza, Insider de TUDN.

Además, al acercarse el Mundial 2026, Sánchez quiere vivir este proceso con la Máquina, recalcó nuestro Insider. Cabe recordar que Jorge fue parte del equipo que ganó la Copa Oro 2025 con la Selección Mexicana el pasado mes de julio.

Por otro lado, Esparza Oteo reveló que, a raíz de esta posible salida, la directiva cementera inició pláticas con el jugador para firmar una renovación de contrato, quien llegó en el Apertura 2024.

Cruz Azul quedó eliminado de la Leagues Cup junto a otros equipos de la Liga MX, por lo que ahora se concentrarán en el regreso del Apertura 2025, en la Jornada 4 visitarán a Atlético San Luis en el estadio Alfonso Lastras, juego que será el próximo lunes 11 de agosto en punto de las 21:05 horas.