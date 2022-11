Ramiro Carrera y Augusto Lotti llegan a México para cerrar sus fichajes con Cruz Azul

“Muchas gracias por la bienvenida. Todo se dio muy rápido, por suerte no hubo tantas trabas en la negociación, para mí desde el momento que me enteré del interés de Cruz Azul fue una hermosa sensación, saber que un club tan grande quiera contar conmigo. No había que pensarlo, para mí es un orgullo poder estar acá”, señaló Lotti.