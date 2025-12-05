Ya muy cerca de enfrentar el duelo de Vuelta de las Semifinales de la Liga MX, Cruz Azul hizo su llegada a Monterrey, donde se medirá a los Tigres e n el Estadio Universitario en duelo definitivo rumbo a la Final.

A su arribo a tierras regias, los cementeros fueron recibidos por decenas de aficionados celestes, mismos que los esperaron durante horas para poder tener un momento de convivencia con los jugadores y brindarles su apoyo para el partido.

Cánticos, porras, tamborazos y música se hicieron presentes para hacer sentir a los cementeros como en casa y dejarlos ver que, aún con la adversidad en el marcador, cuentan con su apoyo para este duelo definitivo de la antesala de la Final.

Ante esta bienvenida en su hotel de concentración , los jugadores del Cruz Azul, que en su mayoría mostraban seguridad en sus rostros, se detuvieron algunos minutos para convivir con la afición celeste, con quienes se tomaron fotos y les regalaron autógrafos en toda clase de objetos alusivos al equipo.

Cabe recordar que en el partido de Ida, disputado en el Estadio de Ciudad Universitaria, Cruz Azul y Tigres empataron a un gol, por lo que si La Máquina quiere acceder al encuentro por el título del futbol mexicano, está obligado a vencer a los felinos en condición de visitante.