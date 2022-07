Carlos Rotondi sobre el arbitraje en México: "Es más severo que en Argentina"

“Con Pachuca creo que sentí un poco lo que es la altura, no es fácil y yo había jugado dos veces en la altura y no era tan alto como acá, entonces no es fácil el cambio, me costó y yo me ahogaba mucho, inclusive tuve una situación clara en la cual tuve que haber definido y haber hecho el gol, pero también llegué sin fuerza, creo que eso con el correr de los días lo fui mejorando en los entrenamientos y ahora ya me siento mucho mejor”, contó.