“Hoy me despido de una gran afición, de la institución de @chivas, no sin antes agradecer por el tiempo que permanecí aquí. Fueron momentos de tristeza, pero hubo más de alegría, volver a disputar Liguillas aún no logrando el objetivo, me despido de ese gran equipo al cual pertenecí. Gracias @chivas!!”, dice la primera parte del mensaje del lateral izquierdo.