    Jorge ‘Corcho’ Rodríguez no dejará Rayados de Monterrey y renueva hasta el 2027

    A través de las redes sociales, la institución lo compartió con unas emotivas palabras del mediocampista.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Jugador de Rayados sorprende al renovar con Monterrey

    Rayados de Monterrey es el actual líder del Apertura 2025 de la Liga MX, reconocimiento que ganó al vencer a Necaxa en la Jornada 6 cuando los venció por 3-0 en el Gigante de Acero.

    En días pasados se desató el rumor sobre la posible salida de uno de sus mediocampistas, la información llegó a Diego Armando Medina, Insider de TUDN, quien nos compartió que Boca Juniors estaba listo para hacer una oferta por el jugador.

    Este interés puso a trabajar a la directiva de Monterrey encabezada por José Antonio ‘Tato’ Noriega, quien no se dio el lujo de dejar ir al futbolista, ya que es pieza importante en el actual plantel que dirige Doménec Torrent.

    A través de redes sociales, Rayados anunció la renovación de Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, quien permanecerá en la institución regiomontana hasta el 2027, con el objetivo de conseguir el título de la Liga MX, así lo expuso el jugador.

    “Contento, porque la verdad me encontré con un club increíble, una ciudad muy linda y la verdad que contento por seguir unos años más”.

    “Claramente lo que buscamos todos acá, conseguir el título de la liga, después todas las otras competiciones que también tenemos normalmente como la Concacaf, Leagues Cup y demás, siempre pelear y conseguir lo máximo posible para seguir haciendo grande a este club”.

    Rayados buscará seguir en la cima del campeonato Apertura 2025 cuando enfrente a Puebla en partido correspondiente a la séptima fecha del torneo, duelo que se vivirá en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

    Video A todos los futbolistas nos ilusiona un Mundial: Berterame

