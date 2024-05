Precisamente, uno de los fuertes del actual plantel de Chivas, de acuerdo con Brizuela, es la solidez y el sacrificio no solo defensiva sino en todos los rincones del terreno de juego, lo que a su vez se ha traducido en seis victorias consecutivas, algo que el Rebaño no lograba desde 2010.

"Nos hace estar tranquilos porque no te distraes en cosas que sabes que pueden ser una estadística para la historia, pero el equipo lo maneja con seriedad y tranquilidad y much humildad, eso nos ayuda a seguir hilando victorias, a confiar en el trabajo, no pensar en eso te hace seguir alargando esa racha, que el equipo funcione de la mejor manera, eso hace que los récords o estadísticas se vayan formando".