“Evidentemente e s un caso de donde hay un error por lanzar una imagen equivocada, la productora no tuvo la responsabilidad ni el operador, es un error del VAR , saca una línea que no es la línea que llegó a marcar el fuera de lugar, es equivocada".

Además, Juan Manuel Herrero señaló que ellos no tienen la capacidad de modificar algo del VAR debido a que el software que utilizan no lo permite .

"El software y el operador y la empresa que nos da el servicio, es una empresa auspiciada por FIFA que tiene la obligación a nivel mundial de no modificar nada, sale de nuestra competencia, no es posible hacer modificación, añadido o cambio, eso no se puede hacer, es la tranquilidad con la que debemos estar todos. Lo que sucedió fue una mala interpretación de una persona con otro tipo de intereses", agregó Herrero.