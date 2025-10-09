Hirving 'Chucky' Lozano, jugador del San Diego FC y la Selección Mexicana, se sinceró con David Faitelson en Faitelson sin Censura de TUDN sobre si regresaría a la Liga MX o no.

De hecho, el jugador mexicano refirió si estaría dispuesto a jugar con América o Chivas, los clubes más populares del futbol mexicano, a pregunta expresa de David Faitelson.

PUBLICIDAD

"No cierro las puertas a ninguno, son grandes clubes, ¿por qué no? Chivas sería una experiencia bonita, también América, el grande de México, me gustraía estar ahí, pero el tiempo lo dirá", dijo Lozano.

'Chucky' Lozano confirmó que solamente hubo 'rumores' respecto a interés de clubes mexicanos para repatriarlo, aunque ninguna oferta concreta, si bien señaló que la transferencia al San Diego de la MLS fue sorpresiva.

"No concretas, no serias (ofertas), pero sí se escuchaba el rumor. No lo sé (si tenía chances en México), creo que pensaban que me iba a quedar más tiempo allá".

Por último, el internacional mexicano señaló que si bien está contento en la MLS, todavía piensa en regresar a jugar al futbol mexicano y también se dijo deseoso de volver al Pachuca dentro de la Liga MX.