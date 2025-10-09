    América

    'Chucky' Lozano se sincera y sorprende al dcir si jugaría en América o Chivas

    El jugador del San Diego deja sorpresiva respuesta a David Faitelson sobre un posible regreso a la Liga MX.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¿Jugaría en América o Chivas? 'Chucky' Lozano sorprende con respuesta

    Hirving 'Chucky' Lozano, jugador del San Diego FC y la Selección Mexicana, se sinceró con David Faitelson en Faitelson sin Censura de TUDN sobre si regresaría a la Liga MX o no.

    De hecho, el jugador mexicano refirió si estaría dispuesto a jugar con América o Chivas, los clubes más populares del futbol mexicano, a pregunta expresa de David Faitelson.

    "No cierro las puertas a ninguno, son grandes clubes, ¿por qué no? Chivas sería una experiencia bonita, también América, el grande de México, me gustraía estar ahí, pero el tiempo lo dirá", dijo Lozano.

    'Chucky' Lozano confirmó que solamente hubo 'rumores' respecto a interés de clubes mexicanos para repatriarlo, aunque ninguna oferta concreta, si bien señaló que la transferencia al San Diego de la MLS fue sorpresiva.

    "No concretas, no serias (ofertas), pero sí se escuchaba el rumor. No lo sé (si tenía chances en México), creo que pensaban que me iba a quedar más tiempo allá".

    Por último, el internacional mexicano señaló que si bien está contento en la MLS, todavía piensa en regresar a jugar al futbol mexicano y también se dijo deseoso de volver al Pachuca dentro de la Liga MX.

    "La verdad que sí, me fui muy joven de México, regresar a mi país y tener esa experiencia diferente a la que me fui, sí me egustaría regresar. Si se puede sí, estoy muy agradecido con Pachuca, con Jesús, con todos, creo que me dieron todo, educación, casa, comida, me dieron todo, la chance de estar en Primera, hay que agradecerlo", concluyó.

