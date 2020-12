Semanas después de haber sido separado en forma definitiva de Chivas, Javier ‘Chofis’ López charló con TUDN y habló de lo complicado que fue pasar el mal momento, entenderlo y hacerse a la idea de que su paso por el Guadalajara había terminado.

Sin embargo, ‘Chofis’ López aceptó que no quita de su mente la posibilidad de volver a vestirse como jugador de Chivas, al ser el equipo que lo vio nacer.

“Nunca me imaginé que pudiera salir de aquí, pero por las diferentes circunstancias siempre es bueno un cambio y este cambio ya me tocaba. Creo que desde hace tiempo tuve que haberlo tomado, pero los tiempos de Dios son perfectos y todo a su tiempo; estoy a buena edad y buen tiempo de hacer ese cambio y que me vaya muy bien.

“Nunca digo que no, estoy muy agradecido con el club, con toda la gente y ojalá (pueda volver a Chivas), y si no, no tengo ningún problema, siempre hay que ir por todo lo bueno, primero Dios me irá muy bien y después vamos a hablar”, expresó.



‘Chofis’ López reconoció que la forma como salió no fue la que hubiera querido y también relató lo duro que fue asimilarlo, pero gracias al apoyo de personas como Matías Almeyda, logró salir adelante.

“La verdad me tocó ganar todo, por eso me voy contento de acá. Obviamente no me gustaría haberme ido así, pero no pasa nada, hay que ver el lado bueno, se consiguieron muchas cosas buenas y digan lo que digan títulos son títulos y yo estuve ahí, ahí está mi nombre.

“Me encuentro muy bien, días antes si estábamos un poquito mal de las situaciones que habían pasado, no andaba mentalmente o anímicamente, no estaba bien. Varios amigos de varios equipos, Matías (Almeyda) me ha marcado para preguntar cómo estoy, si estaba bien y ahí es donde se notan los verdaderos amigos”, expresó.

Finalmente, ‘Chofis’ López reveló que ya hay algunos equipos que lo han buscado y que ya se encuentra en pláticas con la directiva de Chivas para facilitar su salida.

“Lo importante es que hay interés de equipos, estamos revisando algunas cuestiones con algunos clubes a los que puedo llegar, me han buscado, me han llamado y ahorita vamos a ver el club con mi representante para llegar un buen acuerdo”, concluyó.