Nahuel Guzmán suma 200 partidos sin recibir gol tras el Chivas vs. Tigres
Tras detener el penal de Efraín Álvarez, el portero argentino llegó a una cifra récord en su carrera personal con los felinos y hasta los rojiblancos lo celebraron.
Nahuel Guzmán, portero de Tigres, detuvo un penal y colgó el empate 0-0 en el Chivas vs. Tigres, partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX Apertura 2025 y que incluso tuvo contratiempos con el inicio debido a una fuerte lluvia que asedió el Estadio Akron.
Con dos horas de retraso para la patada inicial, ‘el Patón’ Guzmán lució en el segundo tiempo, le arrebató un gol a ‘la Hormiga’ González en una mano a mano y tapó un penal a Efraín Álvarez para sacar un punto en su visita a Guadalajara que mantiene a los felinos en la quita posición de la tabla.
Fue el partido 200 de Nahuel Guzmán sin recibir gol con Tigres y tras el silbatazo final incluso jugadores rivales lo felicitaron, destacaron Raúl Rangel, quien se fundió en un abrazo con el argentino, así como Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien entró de cambio para la segunda parte.
“Agradecerle a la gente con la que he trabajado todo este tiempo, desde la gente del club hasta a cada uno de los entrenadores de arqueros, acá a mis compañeros, cada arquero con los que compartimos y peleamos el puesto.
“También a mis otros compañeros. Ojalá podamos seguir sosteniendo algunos más”, dijo Nahuel Guzmán desde el vestidor tras el partido Chivas vs. Tigres en un video que difundió el cuadro regiomontano en sus redes sociales.
Con 39 años de edad, Nahuel Guzmán continúa como el portero titular indiscutible de Tigres y junto a Gignac está convertido en un referente del equipo; ha jugado cada uno de los minuto del Apertura 2025 y ahora se enfocará en el juego ante Pumas de este sábado por la Fecha 9.