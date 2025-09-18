Con dos horas de retraso para la patada inicial, ‘el Patón’ Guzmán lució en el segundo tiempo, le arrebató un gol a ‘la Hormiga’ González en una mano a mano y tapó un penal a Efraín Álvarez para sacar un punto en su visita a Guadalajara que mantiene a los felinos en la quita posición de la tabla.

Fue el partido 200 de Nahuel Guzmán sin recibir gol con Tigres y tras el silbatazo final incluso jugadores rivales lo felicitaron, destacaron Raúl Rangel, quien se fundió en un abrazo con el argentino, así como Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien entró de cambio para la segunda parte.

“Agradecerle a la gente con la que he trabajado todo este tiempo, desde la gente del club hasta a cada uno de los entrenadores de arqueros, acá a mis compañeros, cada arquero con los que compartimos y peleamos el puesto.

“También a mis otros compañeros. Ojalá podamos seguir sosteniendo algunos más”, dijo Nahuel Guzmán desde el vestidor tras el partido Chivas vs. Tigres en un video que difundió el cuadro regiomontano en sus redes sociales.