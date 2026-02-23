Guadalajara Cruz Azul alcanza una marca de victorias sobre Chivas que nadie tiene La Máquina logró lo que nunca en la historia de la Liga MX con la victoria en el Estadio Cuauhtémoc sobre el Rebaño Sagrado.

Video Cruz Azul es el primer equipo en ganarle a Chivas en siete estadios distintos

PUBLICIDAD

Con esta victoria, el cuadro cementero se convirtió en el primer equipo en derrotar al Rebaño Sagrado en siete diferentes estadios, 10 de diciembre, Jalisco, Azteca, Ciudad de los Deportes, Akron, Ciudad Universitaria y el Cuauhtémoc.

Por su parte, Nicolás Larcamón llegó a 28 victorias en 34 partidos al frente del Cruz Azul; mientras que para Gabriel Milito fue la décima derrota en 29 juegos con el Guadalajara.

En la tabla del Clausura 2026 las primeras cinco posiciones se mantuvieran, mientras que el América escaló tres peldaños, que escaló del 10 al 7 tras golear 4-0 al Puebla, ahora la diferencia de victorias entre estos equipos es de 31, 63 por 32, la más amplia hegemonía del cuadro azulcrema contra cualquier rival.

Por su parte, el Pachuca derrotó por cuarta ocasión a Tigres en 35 visitas al Estadio Universitario, 2-1, marcando Robert Kenedy el cuarto gol de campo a Nahuel Guzmán; el Atlas remontó un 0-2 para ganar 3-2 al Atlético San Luis, algo que no lograba desde que perdía 3-0 y terminó sacando el triunfo 4-3 a Xolos en la Jornada 11 del Clausura 2025.