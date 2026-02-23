    Guadalajara

    Cruz Azul alcanza una marca de victorias sobre Chivas que nadie tiene

    La Máquina logró lo que nunca en la historia de la Liga MX con la victoria en el Estadio Cuauhtémoc sobre el Rebaño Sagrado.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Cruz Azul es el primer equipo en ganarle a Chivas en siete estadios distintos


    Después de disputar su cotejo de la Jornada 7 de la Liga MX, pese a perder el invicto frente a Cruz Azul, las Chivas se mantuvieron en el primer puesto del Torneo Clausura 2026, aunque La Máquina ya se encuentra a solamente dos puntos de distancia.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Liga MX

    ¡Casi mitad de torneo! Así puedes ver la Jornada 8 del Clausura 2026
    2:00

    ¡Casi mitad de torneo! Así puedes ver la Jornada 8 del Clausura 2026

    Liga MX
    El humilde gesto Keylor Navas con José Caicedo en Pumas
    2:17

    El humilde gesto Keylor Navas con José Caicedo en Pumas

    Liga MX
    Resumen | Álvaro Angulo clava doblete vs. Rayados y pone a Pumas en el Top 3 del campeonato
    6:00

    Resumen | Álvaro Angulo clava doblete vs. Rayados y pone a Pumas en el Top 3 del campeonato

    Liga MX
    Se encienden las alarmas: ¡Keylor queda tocado y en el césped!
    1:20

    Se encienden las alarmas: ¡Keylor queda tocado y en el césped!

    Liga MX
    ¡Era su triplete! Ojo a la repetición de la falla de Álvaro Angulo desde la profe cam
    1:30

    ¡Era su triplete! Ojo a la repetición de la falla de Álvaro Angulo desde la profe cam

    Liga MX
    ¡La increíble falla de Djuka que sorprende a todos en Rayados!
    1:35

    ¡La increíble falla de Djuka que sorprende a todos en Rayados!

    Liga MX
    ¡Madre mía el atajadón de Keylor Navas vs. Rayados!
    1:32

    ¡Madre mía el atajadón de Keylor Navas vs. Rayados!

    Liga MX
    ¡No te lo creo! La imperdible falla de Djuka
    1:35

    ¡No te lo creo! La imperdible falla de Djuka

    Liga MX
    ¡Jordan Carrillo se pierde el 3-0 de los Pumas vs. Monterrey!
    1:13

    ¡Jordan Carrillo se pierde el 3-0 de los Pumas vs. Monterrey!

    Liga MX
    ¡Doblete de Álvaro Angulo! Pumas le está ganando a Rayados 2-0
    1:28

    ¡Doblete de Álvaro Angulo! Pumas le está ganando a Rayados 2-0

    Liga MX

    Con esta victoria, el cuadro cementero se convirtió en el primer equipo en derrotar al Rebaño Sagrado en siete diferentes estadios, 10 de diciembre, Jalisco, Azteca, Ciudad de los Deportes, Akron, Ciudad Universitaria y el Cuauhtémoc.

    Por su parte, Nicolás Larcamón llegó a 28 victorias en 34 partidos al frente del Cruz Azul; mientras que para Gabriel Milito fue la décima derrota en 29 juegos con el Guadalajara.

    En la tabla del Clausura 2026 las primeras cinco posiciones se mantuvieran, mientras que el América escaló tres peldaños, que escaló del 10 al 7 tras golear 4-0 al Puebla, ahora la diferencia de victorias entre estos equipos es de 31, 63 por 32, la más amplia hegemonía del cuadro azulcrema contra cualquier rival.

    Por su parte, el Pachuca derrotó por cuarta ocasión a Tigres en 35 visitas al Estadio Universitario, 2-1, marcando Robert Kenedy el cuarto gol de campo a Nahuel Guzmán; el Atlas remontó un 0-2 para ganar 3-2 al Atlético San Luis, algo que no lograba desde que perdía 3-0 y terminó sacando el triunfo 4-3 a Xolos en la Jornada 11 del Clausura 2025.

    Pumas venció 2-0 a Monterrey para mantener el invicto, algo que no lograba en las siete primeras fechas desde el Torneo Apertura 2020 y el otro invicto es Toluca, que derrotó 3-0 a Necaxa, con doblete de Paulinho que llegó a 52 tantos en todo tipo de competencias.

    Relacionados:
    GuadalajaraCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX