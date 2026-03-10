    Guadalajara

    Chivas presume foto de su portero Tala Rangel con Gianluigi Buffon

    El Gudalajara continúa festejando tras llevarse el Clásico Tapatío.

    Por:Juan Regis
    Video Gianluigi Buffon ‘pide’ autógrafo y posa junto a ‘Tala’ Rangel

    Las Chivas siguen con el ánimo a tope tras haber ganado el Clásico Tapatío en El Jalisco y con un toque de humor compartieron una fotografía de su portero Raúl 'Tala' Rangel junto a la leyenda italiana Gianluigi Buffon.

    Liga MX

    El Rebaño quiso tener un gesto de agradecimiento con su afición y algunos jugadores se reunieron en una plaza comercial de Guadalajara para firmar autógrafos y tomarse fotos con los Chivahermanos.

    El Rebaño aprovechó para jugar una pequeña broma a sus seguidores en redes sociales al compartir una foto con Inteligencia Artificial donde aparece 'Tala' Rangel junto a Buffon como si el italiano se hubiera formado para llevarse el autófrago del arquero rojiblanco.

    José Raúl Rangel ha disputado como titular las 9 jornadas del Clausura 2026 disputadas por Chivas hasta el momento y permitido solamente 9 goles manteniendo su portería en ceros en tres partidos, incluyendo el Clásico Nacional ante América.

    'Tala' Rangel fue convocado para el partido amistoso de la Selección Mexicana ante Islandia y sigue en la lucha por un lugar en la lista definitiva de Javier Aguirre para el Mundial de 2026, sobre todo tras la preocupante lesión de Luis Ángel Malagón sufrida con América en la Concacaf Champions Cup.

