Guadalajara Chivas presume foto de su portero Tala Rangel con Gianluigi Buffon El Gudalajara continúa festejando tras llevarse el Clásico Tapatío.

Video Gianluigi Buffon ‘pide’ autógrafo y posa junto a ‘Tala’ Rangel

Las Chivas siguen con el ánimo a tope tras haber ganado el Clásico Tapatío en El Jalisco y con un toque de humor compartieron una fotografía de su portero Raúl 'Tala' Rangel junto a la leyenda italiana Gianluigi Buffon.

El Rebaño quiso tener un gesto de agradecimiento con su afición y algunos jugadores se reunieron en una plaza comercial de Guadalajara para firmar autógrafos y tomarse fotos con los Chivahermanos.

El Rebaño aprovechó para jugar una pequeña broma a sus seguidores en redes sociales al compartir una foto con Inteligencia Artificial donde aparece 'Tala' Rangel junto a Buffon como si el italiano se hubiera formado para llevarse el autófrago del arquero rojiblanco.

José Raúl Rangel ha disputado como titular las 9 jornadas del Clausura 2026 disputadas por Chivas hasta el momento y permitido solamente 9 goles manteniendo su portería en ceros en tres partidos, incluyendo el Clásico Nacional ante América.