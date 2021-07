Chivas perfila a su segunda baja de cara al Apertura 2021

El lateral está en búsca de retomar el nivel que a lguna vez lo hizo brillar en el Atlas y que lo llevó a Cruz Azul, equipo con el que tapoco pudo consolidarse por lo que salió aunque s orpresivamente su destino fueron las Chivas, un movimento que no se esperaba, no obstante, los resultados no fueron los esperados por lo que ahora está por salir del equipo.