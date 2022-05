Pereira y la historia de la moto que le regaló Jorge Vergara: "Si somos campeones te la doy"

“Una semana después me habla y me dice ‘¿qué estás haciendo?, mándame tu ubicación’, le mando la ubicación y me dice ‘dame 30 minutos’. Me hablan de la caseta de vigilancia y me dicen ‘oye, es que viene un señor, pero viene en dos camionetas’, les digo ‘¿cómo se llama?’ y me dicen ‘Jorge Vergara’, les dije ‘déjenlo que pase’ y lo estaba esperando en la cochera. Él me entrega la moto, baja los papeles y me dice ‘lo prometido es deuda’, y me da un abrazo”, externó.