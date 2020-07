"Muchísimo más, mi vida en tres meses cambió de una manera radical, ni en el FIFA cuando juegas el modo carrera. Cuando empieza el Bicentenario y empiezas hacer las cosas bien, viene la convocatoria, en tres meses termina el torneo, yo no lo completo, paso los cortes y me quedo en la lista final, no tuve ni dos semanas de vacaciones, no pude salir de mi casa por toda la gente que me iba a visitar".