Video Abelito se olvida de sus amigos y decide a su jugador favorito de Liga MX

Es conocido que Abelito es un ferviente fanático de las Chivas y ante reveló en TUDN quien es un jugador favorito del Guadalajara.

El tercer lugar de la Casa de los Famosos México, con algo de ayuda de Aldo de Nigris, ganador de la tercera temporada del reality show sorprendió con su decisión final.

Abelito fue eliminado a varios jugadores del Rebaño como la ‘Hormiga’ González y ‘Chicharito’ Hernández hasta llegar al verdadero desafió de elegir al mejor entre cuatro grandes jugadores: Ramón Morales, Alexis Vega, Roberto Alvarado y Aldo de Nigris.

Su decisión final tenía que salir de Alexis Vega y Aldo de Nigris, y por supuesto que eligió al tío de su compadre dentro de la Casa de los Famosos.

“¿Aldo de Nigris es mi compadre?”, preguntó entre risas Abelito, pero después tomó su decisión final; “ Aldo de Nigris, para quedar bien”, sentenció.

A lo largo de su participación en la Casa de los Famosos México, Abelito mostró su pasión por los deportes como el futbol y la lucha libre donde mostró que tiene calidad para subirse al cuadrilátero.