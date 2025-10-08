    Alexis Vega

    La Casa de los Famosos: Aldo de Nigris confiesa que se iría de peda con esta figura de la Liga MX

    El ganador de la Casa de los Famosos México echó de cabeza a una estrella del futbol mexicano

    Por:
    TUDN.
    Video "Es bien pedote": Aldo de Nigris confiesa con qué jugador se iría de fiesta

    Aldo de Nigris, ganador de la Casa de los Famosos México, ‘ balconeó’ a un futbolista de Liga MX al revelar con quien se iría de fiesta.

    En una entrevista para TUDN, el influencer no dudó en mencionar a la figura de Toluca al quien catalogó como fiestero.

    PUBLICIDAD

    “Con Alexis Vega… dicen que es bien pedote. A lo mejor te ando quemando. No, no pistea. Es jugador”, mencionó De Nigris entre algunas risas.

    De igual forma el ex jugador de las inferiores de Rayados, se mostró sorprendido con la llegada de Anthony Martial a Monterrey y aseguró que él ayudaría a traer a Cristiano Ronaldo al cuadro regiomontano.

    Aldo de Nigris tuvo un pasado por los equipos juveniles de Monterrey, pero no pudo debutar con el equipo algo que deseaba para seguir los pasos del sus tíos, Aldo y Antonio de Nigris, quienes jugaron con Rayados.

    Video Aldo De Nigris revela su equipo de Liga MX, spoiler: ¡NO es Rayados!

    Más sobre Alexis Vega

    2 min
    ¡Toluca quiere forjar una dinastía! Y toma estas acciones

    ¡Toluca quiere forjar una dinastía! Y toma estas acciones

    1 min
    Luis Ángel Malagón presume foto con leyendas del futbol

    Luis Ángel Malagón presume foto con leyendas del futbol

    1:24
    ¡Alexis Vega y Sergio Canales entre los 100 mejores jugadores del mundo!

    ¡Alexis Vega y Sergio Canales entre los 100 mejores jugadores del mundo!

    2 min
    Alexis Vega y Canales entran al top de los 100 mejores jugadores del mundo

    Alexis Vega y Canales entran al top de los 100 mejores jugadores del mundo

    1 min
    Alexis Vega aclara festejo con playera tras victoria contra Chivas

    Alexis Vega aclara festejo con playera tras victoria contra Chivas

    Relacionados:
    Alexis VegaToluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD