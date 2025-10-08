Video "Es bien pedote": Aldo de Nigris confiesa con qué jugador se iría de fiesta

Aldo de Nigris, ganador de la Casa de los Famosos México, ‘ balconeó’ a un futbolista de Liga MX al revelar con quien se iría de fiesta.

En una entrevista para TUDN, el influencer no dudó en mencionar a la figura de Toluca al quien catalogó como fiestero.

“Con Alexis Vega… dicen que es bien pedote. A lo mejor te ando quemando. No, no pistea. Es jugador”, mencionó De Nigris entre algunas risas.

De igual forma el ex jugador de las inferiores de Rayados, se mostró sorprendido con la llegada de Anthony Martial a Monterrey y aseguró que él ayudaría a traer a Cristiano Ronaldo al cuadro regiomontano.

Aldo de Nigris tuvo un pasado por los equipos juveniles de Monterrey, pero no pudo debutar con el equipo algo que deseaba para seguir los pasos del sus tíos, Aldo y Antonio de Nigris, quienes jugaron con Rayados.