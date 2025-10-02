Video Aaron Mercury deja boquiabierto a Brian Rodríguez con su propuesta

Aarón Mercury, el noveno eliminado de la Casa de los Famosos México, le mandó una propuesta inesperada al jugador del América, Brian Rodríguez.

Tras su salida del reality show, el influencer compartió mediante una dinámica con TUDN sus gustos por el futbol donde dio a conocer que su equipo favorito son las Águilas y se declaró fan de Cristiano Ronaldo y le mandó un mensaje al ‘Rayito’ para grabar juntos.

“¿Con qué futbolista grabarías un Tik Tok?” se le preguntó a Aarón Mercury quien respondió: “Con Brian Rodríguez” e invitó al uruguayo a juntarse “¿Cuándo nos ponemos a grabar?”.

Asimismo, el influencer señaló que si fuera futbolista festejaría como un “otaku” al puro estilo de la ‘Hormiga’ González del jugador de Chivas.

No te pierdas ningún detalle de la recta final de la Casa de los Famosos México en el 24/7 de ViX y la Gran Final que se llevará a cabo el próximo domingo.