"Lamentablemente no le ha ido tan bien dentro de un terreno de juego como quisiera, para el aficionado y la gente que estamos viendo al Guadalajara de fuera, pareciera que está quedando a deber, pero conociendo las entrañas de un vestidor, pero te aseguro que es el más positivo, el más entrón, el que menos siente cuando juega", externó el exjugador del Guadalajara.

"Es como esta parte donde no le ha ido bien, no sé como tal (porqué le ha ido mal). Él es de mucha energía, de luchar, meter, de poner el ejemplo, volvemos a lo mismo, tiene un puesto que es centro delantero y tiene que hacer goles y cuando no hace es esta parte".