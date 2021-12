Carlos Reinoso sobre salida de Sebastián Córdova de América: "No lo hubiera vendido nunca"

"A título personal yo no lo hubiera vendido nunca, nunca, es un chico nacido en el América con unas condiciones bárbaras, yo no estoy de acuerdo con que la gente diga que es 'pecho frío', que no está ara jugar, que aporta muy poco, un chico que a los 24 años ya llegó a la selección mexicana, jugó en la Olímpica, es porque tiene condicones, si no, no lo llevarían a la selección mexicana. Es un gusto personal, creo que no debiera salir", dijo Reinoso en Línea de Cuatro de TUDN.