Pachuca Carlos Moreno habla sobre su ausencia en la Selección Mexicana en última convocatoria El portero del Pachuca explica su situación actual con el técnico del Tri, Javier Aguirre, de cara al Mundial 2026.

Video Tras jugar ante América, seleccionado confiesa razón de su ausencia en el Tri

"El contacto está (con Selección), sobre todo con el entrenador de porteros, al final hay mucha calidad, hay gente preparada, no tengo duda que al que le toque estar lo hará muy bien, no me toca decidir, estoy tranquilo".

PUBLICIDAD

Tras el encuentro de la Jornada 3 de la Liga MX, el cancerbero de los Tuzos admitió que parte de no ser tomado en cuenta por Javier Aguirre para los amistoso del Tri es por sus actuaciones en el torneo pasado.

" Hay autocrítica, el torneo pasado no fue el mejor, debo seguir trabajando, levantar la mano con actuaciones, evidentemente sé que necesito estar bien en Pachuca para pedir un lugar en Selección, sé que haciendo bien las cosas, tengo posibilidades, no me queda más que trabajar y hacer buenos partidos".

Sobre el parón que sufrirá la Liga MX apenas comenzando el torneo y sin ser Fecha FIFA, Carlos Moreno simplemente dejó claro que se debe apoyar a la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.

"Todos apoyamos a nuestra Selección, queremos que se haga un buen Mundial en casa, si hay qué parar la Liga, estamos en la disposición, nos toca gestionar a nosotros, pero no hay nada qué decir, hay qué trabajar, encontrar regularidad, este torneo va a ser muy rápido, no va a pasar lo de semestres pasados, será justificado y apoyamos a la Selección".

EL PORTERO DE PACHUCA HABLA DEL POSIBLE PENAL SOBRE BRIAN

Tras el empate sin goles entre Pachuca y América, el portero de los Tuzos, Carlos Moreno, habló sobre la polémica jugada en la que se pedía penal sobre Brian Rodríguez por supuesta falta parte de Eduardo Bauermann.

"La verdad no la he revisado (posible penal), hablamos de las sensaciones, el esfuerzo, para mí dentro de la cancha no pensé que hubiera polémica, no he tenido el tiempo para verla, no puedo dar una opinión concreta".