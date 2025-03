Este día, en el show de Insiders de TUDN , Diego Armando Medina reveló los candidatos que se manejan para sustituir a Demichelis en caso de que el argentino no siga al frente de Monterrey .

Los probables sustitutos de Martín Demichelis en Rayados

“Voy a seguir siendo entrenador en Monterrey el tiempo que me toque quedarme y posteriormente a Monterrey si me tengo que ir exitoso o no, voy a seguir siendo entrenador, a pesar de hoy el hincha se expresó”.