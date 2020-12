Calendario Torneo Guard1anes 2021: todo listo para el Clausura 2021 y los partidos de la Liga MX

La Liga MX ya definió el calendario Torneo Guard1anes 2021d el próximo semestre. El balón comenzará a rodar en los distintos escenarios del futbol mexicano el viernes 8 de enero y finalizará el 30 de mayo, cuando se conozca al nuevo campeón.

Al igual que el pasado campeonato Apertura 2020, este Torneo Clausura 2021 llevará por nombre Torneo Guard1anes 2021.

León, actual monarca de la Liga MX, arranca visitando al conjunto de Tigres.

A continuación, el calendario Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX completo con sus jornadas y partidos.

JORNADA 2

Necaxa vs. San Luis

Juárez vs. Tijuana

Guadalajara vs. Toluca

Cruz Azul vs. Puebla

Monterrey vs. América

Pumas vs. Mazatlán

Santos vs. Tigres

Querétaro vs. Atlas

León vs. Pachuca

JORNADA 3

San Luis vs. Guadalajara vs

Puebla vs. Tijuana

Mazatlán vs. Santos

Monterrey vs. León

Atlas vs. Tigres

América vs. Juárez

Toluca vs. Necaxa

Querétaro vs. Pumas

Pachuca vs. Cruz Azul

JORNADA 4

Puebla vs. Monterrey

Mazatlán vs. Pachuca

Guadalajara vs. Juárez

Tigres vs. Necaxa

Cruz Azul vs. Querétaro

Tijuana vs. Toluca

Pumas vs. Atlas

Santos vs. América

León vs. San Luis

JORNADA 5

San Luis vs. Tijuana

Querétaro vs. Pachuca

Necaxa vs. Cruz Azul

Juárez vs. Tigres

Atlas vs. Santos

América vs. Puebla

Monterrey vs. Pumas

Toluca vs. Mazatlán

León vs. Guadalajara

JORNADA 6

Puebla vs. Juárez

Tijuana vs. León

Mazatlán vs. San Luis

Guadalajara vs. Necaxa

América vs. Querétaro

Tigres vs. Cruz Azul

Toluca vs. Pumas

Santos Laguna vs. Monterrey

Pachuca vs. Atlas

JORNADA 7

San Luis vs. Santos

Necaxa vs. Monterrey

Juárez vs. Mazatlán

Cruz Azul vs. Toluca

Atlas vs. América

Pumas vs. León

Querétaro vs. Puebla

Tigres vs. Tijuana

Pachuca vs. Guadalajara

JORNADA 8

San Luis vs. Tigres

Puebla vs. Necaxa

Mazatlán vs. Querétaro

Toluca vs. Atlas

América vs. Pachuca

León vs. Cruz Azul

Monterrey vs. Tijuana

Santos vs. Juárez

Guadalajara vs. Pumas

JORNADA 9

Atlas vs. San Luis

Tigres vs. Toluca

León vs. Puebla

Querétaro vs. Guadalajara

Juárez vs. Monterrey

Cruz Azul vs. Mazatlán

Tijuana vs. América

Necaxa vs. Pachuca

Pumas vs. Santos Laguna

JORNADA 10

San Luis vs. Toluca

Puebla vs. Tigres

Atlas vs. Juárez

Monterrey vs. Querétaro

América vs. León

Mazatlán. vs. Guadalajara

Santos vs. Necaxa

Pumas vs. Cruz Azul

Pachuca vs. Tijuana

JORNADA 11

Puebla vs. Atlas

Juárez vs. Pumas

Tigres vs. Mazatlán

Tijuana vs. Santos

Cruz Azul vs. Monterrey

Toluca vs. Pachuca

Querétaro vs. San Luis

Guadalajara vs. América

León vs. Necaxa

JORNADA 12

Pachuca vs. Tigres

Necaxa vs. Juárez

Mazatlán vs. América

San Luis vs. Pumas

Monterrey vs. Guadalajara

Cruz Azul vs. Atlas

Tijuana vs. Querétaro

Toluca vs. Puebla

Santos vs. León

JORNADA 13

Puebla vs. Mazatlán

Juárez vs. Cruz Azul

Atlas vs. Tijuana

América vs. Necaxa

Monterrey vs. San Luis

Pumas. Pachuca

Guadalajara vs. Santos

Querétaro vs. Tigres

León vs. Toluca

JORNADA 14

Necaxa vs. Pumas

Juárez vs. San Luis

Atlas vs. León

Cruz Azul vs. Guadalajara

Tigres vs. América

Toluca vs. Monterrey

Querétaro vs. Santos

Tijuana vs. Mazatlán

Pachuca vs. Puebla

JORNADA 15

Necaxa vs. Querétaro

Mazatlán F.C. vs. Atlas

San Luis vs. Puebla

Guadalajara vs. Tijuana

América vs. Cruz Azul

Pumas vs. Tigres

Santos vs. Toluca

Monterrey vs. Pachuca

León vs. Juárez

JORNADA 16

Puebla vs. Pumas

Tijuana vs. Necaxa

Mazatlán vs. León

Cruz Azul vs. San Luis

Atlas vs. Guadalajara

Tigres vs. Monterrey

Toluca vs. América

Querétaro vs. Juárez

Pachuca vs. Santos

JORNADA 17

San Luis vs. Pachuca

Necaxa vs. Atlas

Juárez vs. Toluca

Guadalajara vs. Tigres

Cruz Azul vs. Tijuana

Monterrey vs. Mazatlán

Santos vs. Puebla

Pumas vs. América

León vs. Querétaro